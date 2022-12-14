В Нижнем Ломове, разбив бутылку водки, житель Саранска осколком порезал знакомого

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали одного из участников конфликта - жителя Саранска. Вторым мужчиной, местным жителем, уже занимались сотрудники медучреждения.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, задержанный пояснил, что потерпевший - его знакомый. В этот день они собирались употребить спиртное, для чего приобрели бутылку водки.

Затем отправились к банкомату, чтобы снять денежные средства с банковской карты. Приятель стал убеждать мужчину, чтобы тот снял больше денег. Это не понравилось владельцу карты, в результате чего и произошёл конфликт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.