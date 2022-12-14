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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 5:49

В Пензенской области за причинение смерти приятелю мужчина предстанет перед судом

От его ударов в голову во время драки в Чемодановке вечером 25 августа на следующее утро пострадавший скончался в больнице
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, вечером 25 августа 2022 года на улице в Чемодановке обвиняемый встретил двух знакомых.

Один из них в шутку начал наносить удары руками по животу злоумышленника, на его просьбы прекратить приятель не реагировал.

В завязавшейся драке злоумышленник нанес потерпевшему не менее трех ударов руками по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице утром следующего дня.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Житель Бессоновского района 1988 года рождения в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.