Пензенская агрофирма «Раздолье» рассказала о рекордном урожае овощных культур

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Осень-2022 выдалась дождливая, что сократило время, когда техника может зайти в поле. В слякоть КамАЗы, тракторы просто вязнут в земле. Поэтому в немногочисленные солнечные дни аграрии трудились сутками. Работа не останавливалась ни днем, ни ночью.

Капризы погоды не помешали самому крупному овощеводческому хозяйству Пензенской области собрать достойный урожай.

По основным культурам показатели удалось увеличить. Урожайность картофеля составила около 50 тонн с га, что на 20% больше, чем в прошлом году. Аграрии добились рекордного урожая капусты – 116 тонн с га против 87,5 в прошлом сезоне.

По луку урожайность удалось повысить на 25%, по моркови выйти на тот же уровень, что и в прошлом году.

«Овощи помещены в хранилище, где созданы все условия чтобы сохранить их до следующего сезона. Урожай собрали хороший, достаточный для того, чтобы обеспечить всю Пензенскую область и соседей из других регионов», - пояснил управляющий агрофирмы «Раздолье» Евгений Осьминин.

По его словам, за сохранностью овощей следит электронная система, которая контролирует основные показатели микроклимата: влажность и температуру.

Помимо овощной группы «Раздолье» занимается выращиванием подсолнуха, сои, гороха, озимой и яровой пшеницы. По всем культурам удалось добиться роста за счет улучшения посадочного материала и применения передовых решений в отрасли растениеводства.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посещал агрофирму «Раздолье» во время уборочной кампании и отметил, что предприятие регулярно обновляет оборудование и применяет в работе самые современные технологии.