Пензенские парки приглашают на новогодние мероприятия

25 декабря в ЦКПиО им. Белинского откроется ледяной городок «Зимняя сказка», где можно не только прокатиться с горки, но и попить горячего чая и прогуляться по ярмарке рукодельников. Режим работы городка – ежедневно с 10:00 до 21:00. В 12:00 и 16:00 начнутся представления.

А в детском парке в микрорайоне Арбеково распахнет свои двери Домик Бабы-Яги. И не надо бояться ее: старушка будет только рада гостям и научит юных посетителей варить новогоднее зелье. Бабушка ждет в гости каждый день с 16:00 до 18:00.