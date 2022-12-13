Поезд Деда Мороза впервые прибыл в Пензу

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Накануне вечером перрон вокзала Пенза-I озарился яркими огнями: в наш город впервые прибыла передвижная резиденция Дедушки Мороза. Пообщаться с волшебников, его внучкой и волшебной свитой пришли сотни жителей Пензы.

В течение четырех часов они развлекали юных гостей поезда и их родителей: для ребят организовали игры, квесты, экскурсию и многое другое.

Напоминаем вам, что состав выехал из Великого Устюга еще в октябре. Каждый день передвижная резиденция останавливается в одном-двух российских городах, где приглашает в гости их юных жителей. Всего поезд Деда Мороза посетит более 100 населенных пунктов.