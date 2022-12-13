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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 5:28

Ссора с сыном сожительницы привела 66-летнего жителя Саранска на скамью подсудимых

В ходе выяснения отношений, вырвав из рук 35-летнего мужчины молоток, обвиняемый нанес им пострадавшему два удара по голове
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, ссора между находившимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом уголовного дела и 35-летним сыном его сожительницы произошла 14 октября 2022 года.

Старший из мужчин выхватил у потерпевшего молоток и нанес ему два удара по голове. Эксперты оценили телесные повреждения в области головы, как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.