Ссора с сыном сожительницы привела 66-летнего жителя Саранска на скамью подсудимых

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, ссора между находившимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом уголовного дела и 35-летним сыном его сожительницы произошла 14 октября 2022 года.

Старший из мужчин выхватил у потерпевшего молоток и нанес ему два удара по голове. Эксперты оценили телесные повреждения в области головы, как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.