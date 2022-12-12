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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 14:00

В Лунинском районе продолжается установка нового фельдшерско-акушерского пункта

Он будет обслуживать жителей трех населенных пунктов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Строительство нового ФАПа в поселке Краснооктябрьский стало возможно благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили три миллиона рублей.

Пациентами нового учреждения станут больше 320 человек.

- Теперь получить первичную медицинскую помощь можно вблизи от дома в современных комфортных условиях, – говорит главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

Завершить работы планируется до конца года.