В Лунинском районе продолжается установка нового фельдшерско-акушерского пункта

Строительство нового ФАПа в поселке Краснооктябрьский стало возможно благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили три миллиона рублей.

Пациентами нового учреждения станут больше 320 человек.

- Теперь получить первичную медицинскую помощь можно вблизи от дома в современных комфортных условиях, – говорит главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

Завершить работы планируется до конца года.