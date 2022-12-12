Ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов отмечает 98-летие

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Павлович Степанов родился в Новгородской области. Позже окончил в Москве военно-инженерную академию имени Куйбышева. В первые годы войны находился в блокадном Ленинграде, позже воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в боях за освобождение Смоленска, осенью 1943 был ранен. После окончания Великой Отечественной остался в армии, откуда уволился лишь 1975 года, будучи уже полковником.

Был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За отличие в военной службе».

17 лет преподавал в ПГУАС.