В налоговых органах Пензенской области пройдет День открытых дверей

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует, что 15 декабря 2022 года с 09.00 до 20.00 часов во всех территориальных налоговых органах Пензенской области пройдет День открытых дверей по вопросам внедрения Единого налогового счета.

В рамках данного мероприятия налогоплательщики смогут узнать:

- что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

- какие изменения ожидают налогоплательщиков с 1 января 2023 года;

- как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

- как будут учитываться и распределятся обязательные платежи;

- как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на другие вопросы по данной теме.

Кроме того, получить подробные ответы на свои вопросы по введению Единого налогового счета можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Часто задаваемые вопросы», а также по бесплатному телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22.

День открытых дверей в 2022 году пройдет 15 декабря 2022 года во всех инспекциях области:

- ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы (г. Пенза, ул. Московская, 81);

- ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Стасова, 14);

- ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Карла Маркса, 3);

- ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Куйбышева, 13);

- Межрайонной ИФНС России №1 по Пензенской области (г. Кузнецк, ул. Ленина, 234);

- Межрайонной ИФНС России №2 по Пензенской области (г. Каменка, ул. Чернышевского, 1Б);

- Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области (с. Бессоновка, ул. Центральная, 247);

- Межрайонной ИФНС России №4 по Пензенской области (г. Сердобск, ул. Чапаева, 114);

- Межрайонной ИФНС России №5 по Пензенской области (г. Никольск, ул. Ленина, 78);

- Межрайонной ИФНС России №6 по Пензенской области (г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, 4б).

Приглашаем всех желающих посетить налоговые органы в рамках проведения Дня открытых дверей!