Группа компаний «ТНС энерго» вошла в «Национальный рейтинг прозрачности закупок»

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По результатам 2022 года Группа компаний «ТНС энерго» признана одной из лучших среди корпоративных заказчиков и стала обладателем высшей оценки – сертификата высокой прозрачности.

Организационный комитет проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» проанализировал заявки 336 участников рейтинга. По результатам сравнительного анализа ГК «ТНС энерго» заняла 16 место из 98 в классе корпоративных закупщиков. Среди критериев, по которым оценивались компании, учитывались такие, как число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с единственной соответствующей заявкой.

Данное достижение обусловлено высокими показателями эффективности закупочной деятельности. Развитие здоровой конкурентной среды среди поставщиков услуг компании послужило главным критерием в достижении положительных результатов.

«Наша закупочная деятельность направлена на реализацию конкретных задач, обеспечивающих необходимый уровень предоставления услуг многомиллионной аудитории наших клиентов. Мы совершенствуем онлайн-сервисы, обеспечиваем развитие интеллектуального учета в многоквартирных домах, повсеместно модернизируем оборудование для оперативного взаимодействия с потребителями. Для нас, как для гарантирующего поставщика, функционирующего на территории 11 субъектов Российской Федерации, важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг. Вместе с тем, мы постоянно совершенствуем наши закупочные процессы, расширяем возможности участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях развития добросовестной конкуренции и прозрачности», - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию сервисов Дмитрий Наумов.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.