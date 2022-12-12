В Пензенской области усилили охрану хвойных молодняков

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Сотрудники лесничеств совместно с полицейскими в ходе рейдовых мероприятий будут выявлять и пресекать незаконную рубку деревьев хвойных пород, а также перевозку незаконно заготовленных хвойных молодняков и их реализацию в период новогодних праздников.

На территории области определены посты дежурств , маршруты передвижения по лесным массивам автомобильных патрулей. Особое внимание направлено на охрану лесных насаждений, окружающих населенные пункты области и наиболее часто подверженных незаконным рубкам.

Операция продлится до 31 декабря 2022 года.

За незаконную вырубку одного новогоднего дерева, как напоминает региональный минлесхоз, предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.

Елочному браконьеру придется возместить и ущерб за уничтожение хвойного дерева - до 2 тыс рублей за штуку. За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев уже грозит уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.