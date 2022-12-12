Полицейские Мордовии разыскивают пропавшую бе вести Наталью Кунгурцеву

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ОП№5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский» разыскивается утратившая связь с родственниками Кунгурцева Наталья Александровна, 1988 года рождения, зарегистрированная в с. Шейн-Майдан Атяшевского района.

22 июня женщина перестала выходить на связь со своими родственниками. Предположительно разыскиваемая может находиться на заработках в городе Воскресенск Московской области.

Приметы: рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 8(8342) 38-59-08, 8(83434) 2-13-64, или 102(02).