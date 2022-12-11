Прокурор Мордовии Сергей Лапин продолжает знакомиться с республикой

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия

Не раздавая автографы, без телекамер, без популярного «чего изволите?» в общении с разнокалиберным чиновничеством человек профессионально оценивает увиденное, принимает решения.

По информации пресс-службы Прокуратуры Мордовии, вместе с министром строительства и архитектуры региона Алексеем Гришакиным Сергей Лапин проинспектировал строительство Краснослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов, ремонт здания городской поликлиники, ход работ на строящемся за счет субсидии в 93,3 млн. руб. многоквартирном доме, где орган местного самоуправления приобрел 41 жилое помещение для переселения граждан из аварийного жилья.

За 14 дней до истечения срока реализации мероприятий по переселению даже не зарегистрировано право муниципальной собственности на эти помещения и не реализованы меры по передаче их гражданам.

За серьезное нарушение сроков главе администрации Краснослободского городского поселения прокурором республики объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Затем был Атюрьевский район, где с середины ноября у здания школы сорвана часть кровельного покрытия. Несомненно, объявленное прокурором предостережение тонизирует главу района на решение не вселенской проблемы.

В Темниковском районе прокурор республики обсудил с руководителем администрации Олегом Родайкиным вопросы пожарной безопасности.

Всем памятны серьезные пожары в лесах республики, но, похоже, не для руководства района.

Несмотря на существующую опасность перехода огня с территории Мордовского заповедника на населенные пункты, противопожарные минерализованные полосы на границе с территорией заповедника обустраиваются несвоевременно.

А денежные средства на эти цели в проекте бюджета на 2023 г. и плановый период 24-25 гг. в достаточном объеме не запланированы. В этой связи главе муниципального образования объявлено предостережение.

На первый взгляд, даже из уст прокурора республики термин «предостережение» звучит, почти как дружеский совет. С другой стороны, есть и прямое напоминание о соответствии должности.

Народный анекдот по этому поводу – менее дипломатичен, но более точен:

Чиновник – птица гордая. Пока не подтолкнешь – не полетит.

В рабочей поездке прокурор республики также встретился с коллективами прокуратур Краснослободского, Атюрьевского, Темниковского и Ельниковского районов, обсудил состояние законности и правопорядка на поднадзорных территориях.

В каждом районе Сергей Лапин провел личный прием граждан.