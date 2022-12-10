В Мордовии в ходе пресс-конференции о борьбе с коррупцией рассказали профессионалы

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, Сергей Губанов отметил, что противодействие коррупции является приоритетным направлением работы регионального СК. Следователями СУ по РМ возбуждено более 100 уголовных дел коррупционной направленности, из них значительная часть о взяточничестве и коммерческом подкупе.

Назвал он и наиболее подверженные коррупционным преступлениям сферы - закупки для государственных и муниципальных нужд, расходование бюджетных средств, использование государственного и муниципального имущества, ЖКХ и правоохранительная деятельность.

О выявлении уголовных дел коррупционной направленности рассказал Александр Вдовин:

«За 11 месяцев сотрудниками ОВД региона задокументировано 200 коррупционных преступлений, 74 из них - в крупном размере, в том числе, 5 совершенных группой лиц.

Выявлено более 130 коррумпционеров, 49 привлечено к уголовной ответственности».

К уголовной ответственности привлечено 8 руководителей администраций городских и сельских поселений. Расследованы уголовные дела в рамках реализации нацпроектов и другие".

О профилактических мерах по пресечению коррупционных правонарушений среди личного состава регионального МВД рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Мордовия Игорь Зубаров. Он отметил, что в ведомстве осуществляется постоянный контроль соблюдения законодательства.