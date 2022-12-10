Диспансеризация пензенцев назвала факторы риска развития тяжелых заболеваний

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Лидирующими факторами риска у обследованных жителей региона по итогам 2022 года стали: избыточная масса тела (47%), низкая физическая активность (26%), курение (16%), повышенное содержание холестерина в крови (10%), повышенное содержание глюкозы отмечается у 8% обследованных, - отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

С итогами завершившейся в области в начале декабря диспансеризации в пятницу, 9 декабря, познакомила на пресс-конференции в областном минздраве начальник отдела организации медпомощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Наталья Тюгаева.

По словам Натальи Тюгаевой, в 2022 году по результатам диспансеризации 40 % взрослого населения завершили профилактические мероприятия.

Кроме того, в рамках диспансеризации выявлено 337 случаев новообразований, более 7000 заболеваний сердечно-сосудистой системы, прежде всего артериальной гипертонии.

Как отметила Наталья Тюгаева, к сожалению, лица трудоспособного возраста не замечают цифр повышенного давления и связывают зачастую головную боль со стрессами или перегрузками.