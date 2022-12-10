В Пензе юных любителей русской классики ждут на гоголевской неделе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, идея мероприятия – выйти за рамки программных произведений и рассказать каким человеком был классик, чем запоминаются его произведения, как научиться чувствовать неповторимый «гоголевский почерк».

Участники квеста посетили шесть мест гоголевского уезда – полицейский участок, гимназию, академию искусств, мистический салон, славянский дом и кухню Солохи.

На каждой станции ребят встречали колоритные персонажи произведений со своей историей и заданием.

Школьники узнали о том, чем увлекался Николай Гоголь в детстве, какой была его семья и в чем секрет известности его произведений.

«Игра с элементами активного познания – лучший способ познакомить ребят с новой информацией, подарить им новый взгляд на, казалось бы, уже ранее известное», – отметила методист библиотеки Елена Лобанкина.