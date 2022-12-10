В Мордовии устанавливаются обманутые мошенником граждане из 20 регионов РФ

После задержания злоумышленник был доставлен в Мордовию. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

По информации пресс-службы МВД РМ, от действий мошенника пострадали более 400 граждан из 20 субъектов России, среди которых 50 жителей Мордовии, которые лишились 140 тысяч рублей.

В настоящий момент оперативники устанавливают потерпевших, проживающих на территории других субъектов.

Пострадавшим от действий подсудимого, следует обращаться в ММО МВД России «Краснослободский» по телефонам: 8(83443)2-11-03 (отделение уголовного розыска), 38-59-52 (дежурная часть) или в органы внутренних дел по месту жительства.