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НовостиОбщество9 декабря 2022 16:00

В Пензе стало известно о местонахождении 8-летней девочки

Как установили следователи, разыскиваемая находилась у соседей знакомой. По имеющейся информации, каких-либо противоправных действий в отношении малолетней не совершено
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о безвестном исчезновении 8-летней девочки.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в правоохранительные органы обратилась мать девочки, которая пришла встречать ее из школы, но с ребенком разминулась.

В настоящее время местонахождение девочки установлено, она находилась у соседей знакомой. По имеющейся информации, каких-либо противоправных действий в отношении малолетней не совершено.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.