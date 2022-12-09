В Пензе стало известно о местонахождении 8-летней девочки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о безвестном исчезновении 8-летней девочки.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в правоохранительные органы обратилась мать девочки, которая пришла встречать ее из школы, но с ребенком разминулась.

В настоящее время местонахождение девочки установлено, она находилась у соседей знакомой. По имеющейся информации, каких-либо противоправных действий в отношении малолетней не совершено.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.