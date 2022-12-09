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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:03

Пензенские росгвардейцы помогли двум пенсионерам, упавшим на пешеходном переходе

Семейная пара попросила начальника Управления поощрить правоохранителей за их неравнодушие
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Патрулируя улицы Сердобска, старший прапорщик полиции Евгений Кириллов и сержант Александр Детков стали свидетелями того, что двое 70-летний местных жителей, муж и жена, поскользнулись и упали, когда переходили проезжую часть по «зебре». При этом водитель, остановившийся, чтобы их пропустить, просто объехал пострадавших и отправился дальше.

Росгвардейцы сразу же помогли пенсионерам подняться и уточнили, не нужно ли вызвать «скорую». От медицинской помощи супруги отказались, и тогда правоохранители сами вызвались довезти их до дома.

На следующий день пенсионеры позвонили в Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Пензенской области и выразили росгвардейцам искреннюю признательность за умелые действия, отзывчивость и помощь.