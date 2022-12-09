Пензенские росгвардейцы помогли двум пенсионерам, упавшим на пешеходном переходе

Патрулируя улицы Сердобска, старший прапорщик полиции Евгений Кириллов и сержант Александр Детков стали свидетелями того, что двое 70-летний местных жителей, муж и жена, поскользнулись и упали, когда переходили проезжую часть по «зебре». При этом водитель, остановившийся, чтобы их пропустить, просто объехал пострадавших и отправился дальше.

Росгвардейцы сразу же помогли пенсионерам подняться и уточнили, не нужно ли вызвать «скорую». От медицинской помощи супруги отказались, и тогда правоохранители сами вызвались довезти их до дома.

На следующий день пенсионеры позвонили в Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Пензенской области и выразили росгвардейцам искреннюю признательность за умелые действия, отзывчивость и помощь.