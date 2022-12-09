В Пензе задержали липовых коммунальщиков, обманывавших население

Представлялись злоумышленники сотрудниками «Горводоканала», сбивая с толку своих жертв затертым удостоверением. Под предлогом проверки счетчиков они проникали в квартиры к пенсионерам и говорили о необходимости замены приборов учета. Если замена проводилась недавно, мошенники срывали пломбы со счетчиков и грозили большими штрафами.

Задача была одна – убедить клиента заплатить им за замену от пяти тысяч рублей. После этого «сотрудник» назначал дату опломбировки и пропадал. Таким образом с марта по октябрь жертвами мошенников стали больше 30 человек.

Беседа с пострадавшими помогла установить приметы «коммунальщиков», а также машину, на которой они передвигались. Эта информация помогла полиции задержать восьмерых жителей Самарской области, причастных к обману. Расследование продолжается.

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