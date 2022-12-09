Житель Чемодановки обвиняется в убийстве брата

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1980 года рождения. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, 27 ноября двое жителей Чемодановки распивали спиртное в доме одного из них. Между братьями началась ссора. Хозяин дома 1983 года рождения перепалку терпеть не стал: он вышел из дома и направился в гараж, где из бензобака своего мотоцикла перелил в бутылку немного бензина.

Вернувшись в дом, он облил родственника горючим и поджег с помощью спичек. От полученных ожогов пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.