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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 11:23

Житель Чемодановки обвиняется в убийстве брата

По версии следствия, мужчина облил родственника бензином и поджег
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1980 года рождения. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, 27 ноября двое жителей Чемодановки распивали спиртное в доме одного из них. Между братьями началась ссора. Хозяин дома 1983 года рождения перепалку терпеть не стал: он вышел из дома и направился в гараж, где из бензобака своего мотоцикла перелил в бутылку немного бензина.

Вернувшись в дом, он облил родственника горючим и поджег с помощью спичек. От полученных ожогов пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.