Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем Героев Отечества

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Во все времена наши земляки преданно служили Родине - защищали страну в годы Великой Отечественной войны, самоотверженно отстаивали государственные интересы в ходе локальных войн и военных конфликтов. Немало уроженцев Сурского края удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, Героя России, становились полными кавалерами ордена Славы.

Достойные наследники дедов и отцов сегодня участвуют в проведении специальной военной операции на Украине, в освобождении ее от неонацистов. В основе их успехов – героизм, мужество, стойкость.

Бережно хранить благодарную память о Героях Отечества – наша историческая миссия, долг перед потомками.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!