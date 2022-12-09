Мэр Пензы Александр Басенко вручил ключи от квартир новоселам микрорайона Заря

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Теперь дому присвоен и официальный адрес – улица Героя России Сергеева, 2.

«Сегодня значимое для города событие – мы начинаем передавать ключи от новых квартир жителям», – отметил Александр Басенко.

По информации пресс-службы администрации Пензы, дом, общей площадью 6300 квадратных метров, рассчитан на 214 квартир: одну трехкомнатную, две двухкомнатные, остальные – однокомнатные.

«Объект соответствует всем необходимым нормам. Подведены инженерные коммуникации, утеплен фасад, в торце дома построена собственная котельная. Это сделано для комфорта новых жильцов и позволит управляющим компаниям регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий», – сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев.

Стандартная планировка однокомнатных квартир представляет собой жилплощадь из четырех помещений: комната с выходом на балкон, кухня с новой газовой плитой и раковиной, полностью укомплектованный санузел и прихожая. Везде сделан чистовой ремонт.

Готовы к переезду и подписали акт приемки жилья 174 человека.

Для удобства регистрации права собственности гражданам выделены отдельные окна в городских МФЦ и предоставлено сопровождение от Управления ЖКХ.