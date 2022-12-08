Два пассажирских поезда из Пензы теперь будут прибывать на другой вокзал в Москве

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, с 11 декабря два пассажирских состава будут прибывать на Павелецкий вокзал в Москве. Речь идет о поездах №93/94 Пенза-Москва и №131 Орск-Москва.

Поезд №93/94 будет отправляться из Пензы ежедневно в 17:03. Прибытие в Москву – на следующий день в 7:08. Из столицы этот поезд поедет в 20:20 и прибудет в Пензу в 10:45.

Отправление поезда №131 из Пензы – в 19:21 ежедневно. Прибытие в столицу – в 10:29. Из Москвы состав будет отправляться в 15:00, прибывать в Пензу на следующие сутки в 04:12.