Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:41

20-летний автомобилист из Мордовии ответит за ДТП, в котором пострадала его пассажирка

Юноша сел за руль, несмотря на то, что был пьян
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя Темниковского района. 21 сентября он попал в ДТП на 26 километре трассы «Темников – Атюрьево».

Правоохранителям удалось установить, что юноша, ранее судимый за нетрезвое вождение, и в этот раз был пьян, да еще и не имел прав. В ходе аварии его «Шевроле Нива» перевернулась, а результате чего серьезно пострадала 18-летняя девушка, также находящаяся в автомобиле.

Уголовное дело направлено в суд.