ВТБ в Пензенской области в ноябре нарастил объемы автокредитования на 15%

ВТБ в Пензенской области в ноябре предоставил клиентам автокредитов на сумму

49,5 млн рублей, что на 15% выше результатов октября. За 11 месяцев банк в

регионе оформил свыше 600 займов на покупку автомобилей на 526 млн рублей.

Около половины продаж автокредитов ВТБ в Пензенской области в ноябре пришлись на

новые автомобили. За месяц банк выдал жителям региона на их покупку 23,1 млн

рублей, из них 19,4 млн рублей по обновленной госпрограмме.

«За счет существенного дисконта на новые транспортные средства программа льготного

автокредитования пользуется спросом у автолюбителей региона. В выдачах автозаймов

ВТБ в Пензенской области в ноябре её доля составила 20%. Уверен, что дальнейшее

действие программы позволит нам заметно расширить круг потенциальных заемщиков и

сохранить положительную динамику по объемам продаж», - отметил управляющий ВТБ в

Пензенской области Денис Педай.

В Приволжском федеральном округе ВТБ в последний месяц осени оформил почти 2

тысячи автокредитов на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Это на 12% больше, чем

месяцем ранее. За январь-ноябрь 2022 года банк предоставил жителям ПФО порядка 14

тысяч займов на покупку автомобилей на общую сумму более 13,5 млрд рублей.

Лидерами по объему выданных средств в округе стали Республика Татарстан (273 млн

рублей), Республика Башкортостан (более 244 млн рублей) и Пермский край (239 млн

рублей).

В целом по России в ноябре физические лица провели в ВТБ более 5,8 тысячи кредитных

сделок на покупку авто почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%.

Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. По итогам 11 месяцев

свыше 47,5 тысячи российских заемщиков получили автокредиты в ВТБ на 57 млрд

рублей.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает

расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более

3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их

доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6 пп и по итогам ноября

превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится

6 из 10 кредитных сделок.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд

рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года

банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за

аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост

активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по

итогам года.