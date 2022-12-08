Пензенские спортсмены завоевали несколько медалей на международных соревнованиях «Matreshka champ»

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как «степ-аэробика», «хип-хоп» и «спортивная аэробика». Наш регион на турнире представляли восемь команд.

Пензенская команда «Страйк» стала первой в дисциплине «степ-аэробика» среди взрослых спортсменов. В той же возрастной группе отличились команды «Flame» и «S.H.E», ставшие вторыми в дисциплинах «хип-хоп» и «хип-хоп – большая группа», а также команда «Мальчишник», взявшая «бронзу» в «большой группе».

Юниоры и юниорки из Пензенской области тоже могут похвастаться отличными результатами: первое место в дисциплине «хип-хоп» - у команды «Lil'S-Dance», третье – у «Lil'O.G».

В младшей возрастной группе отличились команды «Прима» и «FUNKетки», получившие вторые места в степ-аэробике и хип-хопе соответственно.