Жители Пензенской области смогут пожаловаться на коррупционеров

9 декабря во всем мире отмечается День борьбы с коррупцией. В связи с этим в прокуратуре Пензенской области будет организована работа «горячей линии». Позвонив по телефонам 8-8412 32-92-23 или 32-92-24 с 10 до 12 часов, любой гражданин может рассказать о факте коррупции или задать интересующие вопросы.

Жители районов области могут позвонить в местные отделения прокуратуры: там звонки будут приниматься с 10 до 15 часов (с 13:00 до 13:45 – перерыв). Уточнить номера телефонов районных прокуратур можно на официальном сайте ведомства.