В следующем году в Пензенской области откроется еще 21 «Точка роста»

С 2020 года в Пензенской области в рамках национального проекта «Образование» создают так называемые «Точки роста» - современные учебные площадки. За два года в регионе было открыто 78 таких площадок, на которых сейчас обучаются более пяти тысяч детей.

Работа в данном направлении продолжится: в 2023 году в области появится еще 21 «Точка роста».

- За эти два году в нашем регионе выросло число школьников, ставших призерами и победителями олимпиад и конференций, - отметил глава региона. – Завтра эти ребята пойдут в вузы, а послезавтра – станут молодыми специалистами. А это и есть экономическая основа для развития нашей страны в ближайшем будущем.