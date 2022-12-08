В Пензенской области 29-летняя девушка осуждена за угон автомобиля

Уснувшему гостю вскоре стало не до романтичного предложения подруги искупаться в ночном пруду. Не смог он уберечь и ключи от своего автомобиля LADA LARGUS.

По пути следования в сторону пруда с подругой угонщица не справилась с управлением и наехала на опору газопровода. После этого дамы разошлись по домам.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, наутро полицейские установили причастность злоумышленницы к угону, вероятно, не без помощи пробудившегося односельчанина.

Угонщицу освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения.

Как оказалось, в сентябре 2021 года она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Вину в совершении преступлений девушка признала.

В соответствии с позицией гособвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.