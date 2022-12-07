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НовостиЗдоровье7 декабря 2022 13:15

На прошлой неделе в Пензенской области зарегистрировали девять случаев заболевания «свиным гриппом»

Выявить вирус можно только лабораторным путем, взяв мазок из носоглотки
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

«Свиной грипп» легко спутать с обычным или даже простудой. Человека, заразившегося им, могут мучить сухой кашель, озноб, повышенная температура, боли в мышцах. У 40% пациентов также наблюдается диарея, тошнота, рвота и светобоязнь.

Наиболее уязвимы перед вирусом дети до пяти лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные и кормящие женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

Представители областного управления Роспотребнадзора отмечают: если у вас есть подозрение, что вы заболели «свиным гриппом», не занимайтесь самолечением, а срочно обратитесь к врачу!