На прошлой неделе в Пензенской области зарегистрировали девять случаев заболевания «свиным гриппом»

«Свиной грипп» легко спутать с обычным или даже простудой. Человека, заразившегося им, могут мучить сухой кашель, озноб, повышенная температура, боли в мышцах. У 40% пациентов также наблюдается диарея, тошнота, рвота и светобоязнь.

Наиболее уязвимы перед вирусом дети до пяти лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные и кормящие женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

Представители областного управления Роспотребнадзора отмечают: если у вас есть подозрение, что вы заболели «свиным гриппом», не занимайтесь самолечением, а срочно обратитесь к врачу!