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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:33

Спикер пензенского парламента Вадим Супиков принял участие в работе Комиссии Совета законодателей РФ

Заседание состоялось накануне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Встреча началась с подведения итогов работы комиссии за текущий год. После этого присутствующие обсудили вопросы развития международных связей в условиях новой геополитической ситуации.

По мнению председателя комиссии Совета законодателей РФ, главы парламента Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, в современных условиях необходимы новые формы и механизмы международного сотрудничества, в том числе в формате незападных интеграционных объединений:

- Сегодня мы ищем возможности переориентироваться на новые векторы партнерского взаимодействия, серьезно пересматриваем географию экономических и культурных связей, усиливаем сотрудничество с дружественными нам странами.

В дискуссии участвовал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий.