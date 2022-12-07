Спикер пензенского парламента Вадим Супиков принял участие в работе Комиссии Совета законодателей РФ

Встреча началась с подведения итогов работы комиссии за текущий год. После этого присутствующие обсудили вопросы развития международных связей в условиях новой геополитической ситуации.

По мнению председателя комиссии Совета законодателей РФ, главы парламента Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, в современных условиях необходимы новые формы и механизмы международного сотрудничества, в том числе в формате незападных интеграционных объединений:

- Сегодня мы ищем возможности переориентироваться на новые векторы партнерского взаимодействия, серьезно пересматриваем географию экономических и культурных связей, усиливаем сотрудничество с дружественными нам странами.

В дискуссии участвовал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий.