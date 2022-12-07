В Саранске двое подростков угнали грузовик и попали на нем в ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

26-летний житель Саранска обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «МАЗ». Спустя некоторое время сотрудники ДПС обнаружили грузовик в кювете в селе Пензятка.

В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося стало ясно, что машину угнали два 17-летних жителя Лямбирского и Старошайговского районов Мордовии. Они рассказали, что заметили незапертый грузовик на улице Семашко. Забравшись внутрь, юноши обнаружили ключи, оставленные в замке зажигания, и решили покататься.

В селе Пензятка машину начало заносить. Подростки не смогли удержать ее на дороги и слетели в кювет. Несколько водителей, ставших свидетелями ДТП, предложили парням помощь, но те испугались ответственности и сбежали с места аварии.

Расследование продолжается.