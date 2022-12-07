Лунинский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя села Напольный Вьяс, обвиняемого в убийстве односельчанина

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, во время возникшего конфликта имевшимся на месте преступления ножом мужчина нанес хозяину дома 46 ранений.

Тело погибшего через несколько дней обнаружил почтальон.

Прокуратура Лунинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Напольный Вьяс. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый вину признал и пояснил что на протяжении двух лет между ним и погибшим существовал конфликт из-за обвинения его последним в хищении досок родственника.

В вечер преступления мужчина отправился помириться, но односельчанин встретил его недружелюбно.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лунинский районный суд.