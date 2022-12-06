В Шемышейском районе спасли раненого лебедя-шипуна

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Редкую для нашего региона гостя обнаружил в пруду территории Узинского рыбхоза местный житель. Из-за травм лебедь не мог покинуть водоем. Вместе с сотрудником рыбхоза мужчина смог поймать шипуна.

Ослабленную птицу поместили на карантин. Когда лебедь поправится, его снова выпустят на волю.

СПРАВКА «КП»

Лебедь-шипун находится в Красной книге Пензенской области. За убийство представителя данного вида в регионе предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.