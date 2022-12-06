В Мордовии водитель «Лада Гранта» совершил наезд на стоявший на обочине УАЗ и пешеходов

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

ДТП произошло в 16:50 5 декабря на 52 км (+ 900 м) автодороги сообщением го Саранск – п. Ромоданово – с. Б. Игнатово

У припаркованного на обочине УАЗа мужчины производили замену поврежденного колеса.

После наезда на автомобиль и пешеходов «Лада» съехала в правый кювет.

От полученных травм один из пешеходов скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой», другой - с различными травмами доставлялся ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ», оказана медицинская помощь,отпущен домой

Водители обоих транспортных средств трезвы.

В отношении водителя УАЗ составлены административные материалы: ст.12.20 КоАП РФ (при вынужденной остановке т/с, вне населенного пункта, водитель не выполнил обязанность по выставлению знака аварийной остановки), ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нахождение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов).

В отношении пешехода, также составлен административный материал по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нахождение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов).