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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:37

Более 860 тысяч похитил у сожительницы обучающийся в Мордовии студент из Туркменистана

Деньги неоднократно он брал взаймы у 20-летней подруги якобы на лечение родственников
Виктор ВИКТОРОВ

Для убедительности оставлял девушке расписки, обещая все вернуть с процентами.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, на самом деле злоумышленник тратил деньги на прокачку своего аккаунта в онлайн-играх, оплату обучения и возврат долгов знакомым.

По истечении назначенного времени денежные средства он так и не вернул, а девушку выгнал из съемной квартиры.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по го Саранск установили подозреваемого в мошенничестве.

Следственным отделом ОП№3 УМВД России по го Саранск в отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал полностью.