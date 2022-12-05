В пензенской администрации обсудили вопросы безопасности граждан

По его словам, из-за установившихся морозов жители региона все чаще прибегают к использованию нагревательных приборов. И иногда это заканчивается трагедией. Градоначальник поручил провести рейды и еще раз напомнить горожанам о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Зашла речь и о происшествиях на воде: лед на городских водоемах все еще достаточно тонкий, поэтому желающие порыбачить или просто сократить путь могут с легкостью провалиться в воду. На прибрежных зонах по всему городу установлены таблички с предупреждениями.

Управлению ГОЧС Пензы и районным администрациям поручено во время рейдов также предупреждать о потенциальных рисках при выходе на неокрепший лед.