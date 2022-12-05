Мэр Пензы поручил приступить к заливке хоккейных площадок

Сегодня в ходе совещания в городской администрации мэр Александр Басенко поручил приступить к заливке хоккейных площадок. Как было отмечено, на территории города их 42. 10 площадок находятся на территории школ, 12 – обслуживаются МБУ «Пензавтодор», остальными занимаются УК и ТСЖ.

Начиная с весны их приводили в порядок: красили коробки, ремонтировали сетки.

36 из 42 площадок будут использоваться в качестве места для катания на коньках и хоккейных матчей. На остальных можно будет поиграть в футбол и подвижные игры.

На 14-ти хоккейных площадках запланирована работа дворовых тренеров.