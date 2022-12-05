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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:12

В Мордовии полицейские вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР

Торжественная церемония прошла в отделе МВД России по Рузаевскому району Республики Мордовия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Полноправными гражданами нашей страны стали жители Луганской, Донецкой народных республик, которые были вынуждены покинуть свое постоянное место проживания.

Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, историю и традиции.

После этого заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД подполковник полиции Александр Репин вручил соотечественникам заветный документ, экземпляр Конституции и поздравил с получением гражданства.

Новые граждане России поблагодарили полицейских за внимательное отношение и помощь в подготовке и оформлении необходимых документов, а также выразили признательность за поддержку и гостеприимство.

"Для нас это событие радостное и долгожданное, ведь мы вновь стали гражданами своей, великой и необъятной России", - сказал Виктор Кузнецов.

Торжественное мероприятие закончилось посещением постоянно действующей экспозиции истории создания территориального органа полиции.