В Мордовии полицейские вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Полноправными гражданами нашей страны стали жители Луганской, Донецкой народных республик, которые были вынуждены покинуть свое постоянное место проживания.

Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, историю и традиции.

После этого заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД подполковник полиции Александр Репин вручил соотечественникам заветный документ, экземпляр Конституции и поздравил с получением гражданства.

Новые граждане России поблагодарили полицейских за внимательное отношение и помощь в подготовке и оформлении необходимых документов, а также выразили признательность за поддержку и гостеприимство.

"Для нас это событие радостное и долгожданное, ведь мы вновь стали гражданами своей, великой и необъятной России", - сказал Виктор Кузнецов.

Торжественное мероприятие закончилось посещением постоянно действующей экспозиции истории создания территориального органа полиции.