В трех селах Колышлейского района появятся новые фельдшерско-акушерские пункты

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Откроются медицинские объекты в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение», отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

С открытием новых ФАПов весь спектр первичной медико-санитарной помощи в улучшенных условиях будут получать почти 2500 человек.

На установку и оснащение трех медицинских объектов из федерального и областного бюджетов выделили 9 млн рублей. На каждом ФАПе предусмотрен кабинет приема, процедурный кабинет и другие вспомогательные помещения.

Современные фельдшерско-акушерские пункты, высокая квалификация медиков выведут оказание первичной медицинской помощи сельским жителям на новый уровень, - отмечает главный врач Колышлейской районной больницы Ринат Янборисов.