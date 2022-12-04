В Городе Спутнике прошла областная эстафета по плаванию на призы губернатора

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Участников турнира поприветствовал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов. Он помнил присутствующим, что эстафета на призы губернатора проводится в Пензенской области с 2009 года:

- Эти соревнования объединяют тех, кто любит спорт и стремится к физическому развитию. Пусть победит сильнейший!

За победу в эстафете боролись более 350 пловцов от 14 лет. Они были поделены на три группы по численности населения муниципального образования, которое представляли спортсмены.

По итогам состязаний в первой группе лидером стали представители Пензы, на втором месте – спортсмены из Заречного, замкнули тройку кузнечане. Во второй группе победила команда Нижнеломовского района. Замкнули тройку Мокшанский и Никольский районы. «Золото» в третьей группе взял Кузнецкий район, «серебро» - Бековский, «бронзу» - Сосновоборский.