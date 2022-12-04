В Саранске вынесен приговор мужчине, избившему знакомого, вступившегося за сожительницу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, конфликт произошел 28 ноября 2021 года. Пьяный фигурант уголовного дела в комнате общежития по улице Лихачева Саранска избил 51-летнего знакомого. Причиной конфликта стали оскорбления в адрес сожительницы потерпевшего.

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему ранее неоднократно судимому жителю Саранска, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.