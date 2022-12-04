В Саранске на массовую зарядку с полицейскими пришли взрослые и дети

Фото: Пресс-служба МВД РМ
И цель зарядки - улучшить физическое и эмоциональное состояние - достигли в полной мере.
Помог в организации мероприятия член Общественной палаты Республики Мордовия Максим Захаров.
Тренировка координации и выносливости прошла под руководством опытного инструктора.
Общение продолжилось за чаем. Обсудили активный и здоровый образ жизни, поговорили и о профилактике наркомании.
На возникшие у горожан вопросы компетентно ответил начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД полковник полиции Алексей Лукшин.