В Саранске на массовую зарядку с полицейскими пришли взрослые и дети

Фото: Пресс-служба МВД РМ

И цель зарядки - улучшить физическое и эмоциональное состояние - достигли в полной мере.

Помог в организации мероприятия член Общественной палаты Республики Мордовия Максим Захаров.

Тренировка координации и выносливости прошла под руководством опытного инструктора.

Общение продолжилось за чаем. Обсудили активный и здоровый образ жизни, поговорили и о профилактике наркомании.

На возникшие у горожан вопросы компетентно ответил начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД полковник полиции Алексей Лукшин.