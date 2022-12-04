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НовостиОбщество4 декабря 2022 5:54

В Саранске на массовую зарядку с полицейскими пришли взрослые и дети

Вместе с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков горожане собрались в спортивном зале для прыжков на батутах
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

И цель зарядки - улучшить физическое и эмоциональное состояние - достигли в полной мере.

Помог в организации мероприятия член Общественной палаты Республики Мордовия Максим Захаров.

Тренировка координации и выносливости прошла под руководством опытного инструктора.

Общение продолжилось за чаем. Обсудили активный и здоровый образ жизни, поговорили и о профилактике наркомании.

На возникшие у горожан вопросы компетентно ответил начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД полковник полиции Алексей Лукшин.