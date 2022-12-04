В Пензенской области малому бизнесу упростили процедуру оформления займов

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Подать документы и получить подписанный договор на предоставление займа теперь можно без посещения офиса АО МКК «Поручитель».

Во всех офисах МФЦ области для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», обеспечена доступность кредитных ресурсов в рамках госпрограммы развития и поддержки МСП на территории Пензенской области.

Ранее прием документов для предоставления АО МКК «Поручитель» займов был возможен только в МФЦ г. Пензы.

По информации министерства экономического развития и промышленности региона, цели займа: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, проведение строительно-монтажных работ, рефинансирование действующих кредитов, на выплату зарплаты работникам предприятия и другое.

Максимальный срок займа - 3 года.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от вида займа от 3,75% до 7%.

Максимальный размер займа составляет 5 миллионов рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по возврату займа принимается залог движимого и недвижимого имущества, поручительства третьих лиц.

Займ до 500 тысяч рублей возможен под поручительство физического лица с подтвержденным доходом.