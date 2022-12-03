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НовостиЗвезды3 декабря 2022 14:54

В Пензе сотрудники СК региона с детьми социально-реабилитационного центра посмотрели сказку

В международный день инвалидов 3 декабря они организовали ребятам посещение кукольного спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» в Центре культуры и досуга Пензы
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мероприятие посетили ребята, как с ограниченными возможностями здоровья, так и не имеющие проблем со здоровьем, - рассказали в пресс-службе СК о подшефном учреждении. – Дети проживают в одном учреждении, общаются каждый день, посещают занятия, дружат, помогают друг другу, поэтому в Центр культуры и досуга отправились тоже вместе.

Зрительный зал в этот день был устроен непосредственно на сцене. Позже дети признались, что было очень интересно – они никогда не смотрели представление, находясь так близко от актеров. После спектакля ребята смогли пообщаться с актерами, подержать кукол в руках.

Следственное управление продолжит оказывать всестороннюю помощь и поддержку воспитанникам подшефного учреждения.