Николай Симонов открыл XXI съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В работе съезда приняли участие первый зампред регионального правительства Олег Ягов, первый зампредседателя Законодательного Собрания Сергей Егоров, руководители областных министерств, главы городских округов, муниципалитетов и сельских поселений.

Открывая обсуждение, председатель пензенского правительства подчеркнул, что цель деятельности органов местного самоуправления – оперативно решать задачи, которые ставит сама жизнь.

«Вы работаете непосредственно с людьми и перед ними несете личную ответственность за решение их проблем», - отметил Николай Симонов

По информации пресс-службы правительства, в числе приоритетных направлений Николай Симонов назвал улучшение финансовой обеспеченности муниципалитетов, повышение эффективности их деятельности. Особое внимание он призвал уделять всесторонней помощи семьям мобилизованных.

«Наша обязанность - внести вклад в Победу. Он может быть разным. Кто-то берет в руки оружие и идет выполнять воинский долг, кто-то в госпиталях лечит наших раненых бойцов, кто-то трудится на предприятии, обеспечивая оборонный заказ, кто-то организует гуманитарные миссии. Прошу взять на себя ответственность за поддержку организации помощи семьям участников специальной военной операции», - призвал Николай Симонов.

С отчетом о результатах деятельности в 2022 году и планах на 2023 год выступил заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов.

Также на съезде состоялось избрание председателя организации. Им стал Вячеслав Демичев, ранее занимавший должность главы администрации Бессоновского района.