В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело преступного авторитета

По информации пресс-службы прокуратуры, с мая 2019 г. 36-летний житель Каменского района занял одно из высших положений в преступной иерархии. За ним была определена зона влияния в пределах территории одного района.

Обладая соответствующими полномочиями, авторитет придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции, негласно выполнял функции управления преступной деятельностью лиц над подконтрольной ему территории.

В августе 2020 г. у организации общественного питания в Каменке злоумышленник в ходе созданной им конфликтной ситуации произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону находившихся на парковке людей.

Еще один выстрел, теперь уже в голову потерпевшего, он сделал в ходе конфликта из травматического пистолета у одного из баров в Каменке в ноябре 2021 г. Молодому человеку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С ноября 2021 г. он находится под стражей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд.