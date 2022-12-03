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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 10:39

Под «мостом Винни-Пуха» в Пензе снова застряла машина

Об этом сообщил подписчик сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото очевидца

Фото очевидца

Аварии на данном участке дороги в Пензе становятся уже традицией – но нельзя сказать, что приятной.

Мост, расположенный на въезде на Бугровку со стороны улицы Ладожской – достаточно проблемное место, поскольку его высота не позволяет «Газелям» спокойно проезжать под ним. Из-за постоянно застревающих под сооружением машин в народе его быстро окрестили «мостом Винни-Пуха».

Очередная «Газель» попалась в ловушку сегодня около девяти утра. На фотографиях, опубликованных очевидцем, видно, что машину деформировало во время попыток проехать дальше.