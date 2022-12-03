Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 7:07

В Пензе Александр Басенко вручил Благодарственные письма руководителям предприятий города

Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе торжества 2 декабря глава администрации города поблагодарил руководителей ведущих промышленных предприятий Пензы за помощь в обеспечении объектов военной инфраструктуры.

Градоначальник выразил признательность присутствующим за отзывчивость, инициативность, активную гражданскую позицию, внимательное отношение к потребностям вооруженных сил,- отмечает пресс-служба администрации Пензы.

«В современных условиях только слаженная и бесперебойная работа всех институтов общества, предприятий и организаций обеспечивает выполнение задач, поставленных государством», – отметил Александр Басенко.

В числе награжденных Благодарностью главы администрации Пензы – руководители предприятий ООО «Моторные Технологии», компания «ЦеСИС», ООО «Пензнефтехиммаш», АО «Пензадизельмаш», АО «Радиозавод».